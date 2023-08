Massimiliano Allegri, che difficilmente parla di mercato, nel post partita di Udinese-Juve ha tenuto a ribadire un concetto chiaro da tempo in casa bianconera;. La rosa attuale, di oltre 30 elementi se consideriamo anche i giocatori totalmente fuori dal progetto e non utilizzati come Pjaca e Bonucci, dovrà essere nei prossimi 10 giorni di mercato sfoltita di molti elementi. Il primo che questa settimana saluterà Torino, ma solo temporaneamente,Tutto fatto per il prestito secco alla Sampdoria di Andrea Pirlo; il difensore classe 2003 è arrivato in questi minuti a Genova, la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani.Quasi sicuramente però non sarà l'unica operazione in uscita della settimana. L'intenzione della Juve infatti è di definire altre situazioni, soprattutto a centrocampo, dove il reparto continua ad essere troppo affollato nonostante gli addii di Rovella e Zakariae. Su quest'ultimo c'è sempre la Salernitana; è questa l'ipotesi più concreta al momento. Kaio Jorge invece è sempre più vicino al Frosinone (anche lui in prestito secco), manca ancora l'accordo totale con l'entourage per l'ingaggio del brasiliano, troppo alto per le casse del club neopromosso.Per quanto riguarda gli esuberi invece, il club lavora per salutare. Sul croato, la pista più concreta porta alla Turchia; difficile che rimanga in Serie A. Mentre per l'ex capitano della Juve, capiremo in questi giorni giorni se alla fine la Lazio deciderà di puntare davvero sul difensore, in caso contrario, rimane in piedi la destinazione in Bundesliga, all'Union Berlino.