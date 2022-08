Le attenzioni maggiori in casa Juve sono tutte rivolte al mercato, con diverse situazioni che devono ancora essere definite e che Madama spera di portare a conclusione nel minor tempo possibile. Uno dei nodi da sciogliere è anche quello legato al futuro di Daniele, sempre più incerto di una sua permanenza a Torino. Lo scarso minutaggio degli anni passati e la sua figura non propriamente centrale al progetto dei bianconeri infatti, lo stanno spingendo a lasciare la Mole.- Le pretendenti in questo senso non mancano, ma è categoricamente da escludere la pista che porta al Galatsaray, scartata dallo stesso Rugani, il quale preferirebbe restare in Italia e solo con una valida alternativa. Possibilità che potrebbe trovare nella Sampdoria, con il club doriano che avrebbe già compiuto i primi passi in questa direzione e che aspetta solo la decisione definitiva del difensore juventino. Questa infatti potrebbe essere la settimana decisiva, ma per far collimare il tutto, i Blucerchiati dovrebbero accettare la richiesta della Juve di pagare