Il futuro di Donnarumma si risolverà in fretta. Nel bene o nel male. Come riporta Sky Sport, nell’arco di questa settimana dovrebbe andare in scena il primo incontro tra la dirigenza del Milan e l’entourage del giocatore, rappresentato da Mino Raiola, per dare inizio alla trattativa per il rinnovo. L’intesa da raggiungere risulterà decisiva per le sue sorti: nonostante sia molto legato alla causa rossonera, il suo contratto è in scadenza nel 2021, e nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo sul rinnovo, la sua cessione sarà più probabile che mai, essendo questa l’ultima estate per poter iscrivere a bilancio una plusvalenza.