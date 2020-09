16









Il telefono di Fabio Paratici sarà bollente da giorni, ma se supera questa settimana avrà dato dimostrazione totale di onnipotenza. Del resto, in un mese, c'è sempre quel paio di giorni dall'aria cruciale. Ecco, sono arrivati. Per il centravanti, sì. Ma anche per una decisione definitiva sui terzini: chi sta fuori, De Sciglio o Pellegrini?



RISPOSTA SCONTATA? - No, la risposta non è scontata. Nonostante quanto bene abbia fatto Pellegrini nella prima sgambata con il Novara, nonostante le gerarchie anche in nazionale siano diventate chiare. Uno è di troppo: almeno in Champions League. Per questo la Juve ascolta offerta, sonda terreni. Per l'ex Milan è arrivata una seria proposta dal Villarreal, ma su formula e prezzo non ci siamo, figurarsi sulla possibilità di pareggiare l'ingaggio di Mattia. Si scalda pertanto Luca: il Parma l'ha richiesto insieme a Pjaca, per ora pour parler esclusivo e nessun ragionamento ad ampie vedute (cioè, con cifre annesse). Sembrava promosso a pieni voti, eccolo in bilico a un passo dall'avvio del campionato. Comunque, si deciderà tutto in questi giorni. Caldi e cruciali. Sicuramente decisivi.