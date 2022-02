Matthijs de Ligt ha disputato la sua 100a partita con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni. A riportarlo è il sito ufficiale della Juventus, che sottolinea come la Juventus si sia qualificata alla semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni, mantenendo una costanza impressionante. Non solo: la squadra di Allegri è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra squadra).