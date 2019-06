Cinque più due. La questione rinnovi riempie la mano di Paratici, a cui non ne basterà una per contarli tutti: sì, perché se cinque sono i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel 2020, altri due sono i rinnovi già praticamente chiusi, in attesa di ufficialità.



Bentancur e Rugani, come vi abbiamo raccontato in questi giorni stanno per allungare la propria permanenza a Torino fino al 2024: accordi già impostati e "facili", come quelli per Chiellini e Pinsoglio. Situazioni diverse rispetto alle seguenti. Sì, perché Paratici dovrà sciogliere ancora alcune riserve su tre nomi: il primo è Juan Cuadrado, che piace in Premier e non solo, per cui interverrà l'agente Lucci, gli altri due sono Blaise Matuidi e Moise Kean. Entrambi gli assistiti di Mino Raiola sembrano più vicini alla fumata bianca, ma solo il nuovo allenatore scioglierà gli ultimi dubbi.