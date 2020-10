7









Come anticipato ieri sera da Calciomercato.com, sette giocatori della Juventus, per motivi diversi, hanno lasciato la "bolla" del J Hotel in cui i bianconeri stanno trascorrendo l'isolamento fiduciario in seguito alla positività di due membri dello staff, emersa sabato. Si tratta di ​Gigi Buffon e Merih Demiral (per tornare a casa), Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo (questi 5 per raggiungere le rispettive nazionali). La loro responsabilità è ora personale: la Juventus li ha segnalati alla Asl di Torino, che a sua volta li segnalerà alla Procura.



COSA RISCHIANO - ​Come racconta La Stampa, la Procura Federale starebbe valutando se aprire un'inchiesta sulla vicenda. Cosa rischiano i calciatori? Non poco, o almeno non proprio una semplice 'ammonizione': le sanzioni possono andare dalla multa alla squalifica. Per la Juventus, nessun rischio: i bianconeri hanno immediatamente informato l'ASL della violazione della bolla da parte dei calciatori coinvolti. Gli stessi calciatori che potrebbero subire multe o squalifiche.