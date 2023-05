Sono sette i dirigenti della Juventus, alcuni di loro ancora dentro il club, ad essere stati deferiti da parte della Procura in merito alla cosidetta manovra stipendi che però riguarda anche i rapporti con gli agenti e con altri club.Su questo tema viene contestataGiovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC e in concorso con alcuni agenti in relazione ad una serie di trasferimenti, rinnovi di contratto o sottoscrizione di contratto da professionista”.