Serve un colpo a centrocampo. Anzi, senza Khedira, ne servono addirittura due. Andrea Pirlo ha iniziato ieri a studiare la sua Juventus e ripartirà da Arthur, ma non solo. Il Maestro ha bisogno di più polpa in mediana, dove ritroverà Bentancur e Rabiot in rampa di lancio, ma dove ha comunque da recuperare Aaron Ramsey e coprire il buco lasciato dall'addio a Blaise Matuidi.



IL COLPO - Nelle idee di Paratici c'è soprattutto Manuel Locatelli, giovane (ha 22 anni) e italiano, soprattutto con il placet di Andrea Pirlo. Attenzione anche a Rodrigo De Paul dell'Udinese, così come le piste straniere che portano a Thomas Partey dell'Atletico Madrid (con Bernardeschi potrebbe fare il percorso inverso). Il sogno, oltre a Pogba (impossibile), è Houseem Aouar: costa caro, sui 60 milioni, ma direbbe immediatamente sì alla Juventus. Chissà che nei prossimi giorni, col giusto scambio...