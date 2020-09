Federico Chiesa è stato chiaro: non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina. Per questo il club viola sta pensando alla cessione già quest'anno senza arrivare a una stagione dalla fine del contratto, e la Juventus è uno dei club in prima fila. I bianconeri non hanno mollato il classe '97 col quale un anno fa avevano già trovato l'accordo prima che Commisso bloccasse tutto; ora il presidente della Fiorentina apre alla cessione ma, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, vuole almeno 60 milioni di euro.