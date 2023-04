Chissà come ha preso, Allegri, il pareggio last minute tra Roma e Milan. Probabilmente con un mezzo sospiro di sollievo, oppure come un chiaro segnale: che la ruota stia per girare? Naturalmente, la controprova l'avrà soltanto al Dall'Ara,E trovare punti fondamentali in zona Champions: sarebbe il più cinque a sei gare dal termine.Soprattutto, sarebbe un meno tre sul piano fissato dall'allenatore. Che per andare nella massima competizione europea vuole totalizzare almeno 73 punti, il suo piano-punti, ormai classico. Servono cinque vittorie per superare quel numero, con possibilità di sprecare due bonus in campionato (Atalanta e Milan?). Ecco, quattordici lunghezze a partire dalle 59 di oggi, sono vittorie sicure con Lecce, Cremonese, Empoli; Bologna e Udinese sono le due gare da non fallire, mentre con i bergamaschi e i rossoneri saranno quelle partite da affidare un po' al caso e agli episodi. Va da sé: al Dall'Ara ci si gioca un pezzo clamorosamente importante di futuro.