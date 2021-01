La Juventus sta valutando se affondare il colpo per Rodrigo De Paul. L'Udinese è stata chiara, prima di giugno non si vende. L'idea dei bianconeri potrebbe essere quella di bloccarlo ora per poi averlo per la prossima stagione. Sul giocatore c'è anche la concorrenza di Inter e Napoli, secondo il Corriere dello Sport la valutazione dell'argentino - tra l'altro anche amico di Paulo Dybala - si aggira intorno ai 40 milioni; cifra che Paratici proverà ad abbassare proponendo alcune contropartite e con qualche bonus.