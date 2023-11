Claudio Jeremiassta attirando l'attenzione di tutti gli osservatori presenti al Campionato Mondiale Under 17 con le sue prestazioni eccezionali. Comunemente conosciuto come "Il Diablito", il giovane talento è attualmente sotto contratto con il River Plate fino al 2024, e il suo accordo include una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di dollari, aumentando a 30 milioni nei giorni finali di ciascuna finestra di trasferimento. Questi dettagli emergono dalle fonti in Argentina, sottolineando l'interesse crescente per questo gioiello calcistico e la sua prospettiva di un futuro luminoso. La sua impressionante vetrina al torneo giovanile potrebbe catalizzare un aumento dell'attenzione da parte di club di livello superiore, suggerendo che Echeverri potrebbe presto essere protagonista di una movimentata finestra di mercato.