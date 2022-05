Come racconta La Gazzetta dello Sport, al di là delle frasi obbligate di Allegri, servirà una svolta totale. Solo che l’unico che l’abbia data ancora una volta, Dybala, il migliore, rappresenta il passato. Esce lui, dopo un gol e un palo, ed entra il Genoa che ribalta il risultato in un finale pazzesco: un “uno-due” che potrebbe anche far male ai bianconeri in prospettiva Coppa Italia.