Come racconta il Corriere dello Sport, in casa Juve a mancare sono le cessioni. E proprio come per, anche per completare l'operazioneserve anche un altro passaggio: la decisione da parte della società bianconera di andare fino in fondo indipendentemente dalla definizione di cessioni pesanti. Una decisione su cui si riflette con sempre più urgenza, anche perché se a centrocampo il problema è tutt'altro che numerico, in attacco continua a mancare quel giocatore che si insegue da inizio mercato.