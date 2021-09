Si avvicina, di nuovo il mercato. E alla Juve qualcosa manca, soprattutto a centrocampo. Ma c'è anche qualcosa di troppo. Finché non si sbloccheranno le cessioni con Aarone Westonin cima alla lista dei cedibili, allora non si potrà tornare a lavorare in entrata. Anche se un nome resta saldo tra i preferiti, nonostante la concorrenza di Chelsea e altri top club: è quello di Aureliendel Monaco.