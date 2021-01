Ci prova, la Juventus. A sbloccare il mercato e a farlo con un nome preciso: quello di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero aperto a una cessione in prestito pur di liberarsi dell'ingaggio del giocatore da ben 4 milioni a stagione. Il contratto dell'ex Fiorentina è in scadenza nel 2022, ma il punto è certamente un altro: serve liberare spazio, serve creare un gruzzoletto per poi andare a operare sul mercato in punti delicati e nevralgici per la squadra.



LE OFFERTE - Ecco che allora Mino Raiola è già al lavoro. Per CM, dopo aver rifiutato un'offerta dell'Hertha Berlino, il procuratore sta sondando le varie possibilità. L'obiettivo è convincere il calciatore ad accettare una proposta temporanea. Il sogno? Paul Pogba, con un occhio di riguardo verso i movimenti del Paris Saint Germain, che resta vigile sul giocatore.