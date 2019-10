di Nicola Balice

Juve, serve un vice Alex Sandro. Non è una novità. Da quando Luca Pellegrini ha completato il passaggio in prestito al Cagliari, i bianconeri si trovano con un solo terzino sinistro di ruolo. Certo, ci sono sia Mattia De Sciglio che Danilo che possono giocare anche sulla sinistra, il fatto che nelle ultime settimane siano stati entrambi fermi ai box ha accentuato questa lacuna in organico. Poi tamponata per una partita anche da Blaise Matuidi, mentre Juan Cuadrado sta completando il passaggio a terzino destro. Ma in assoluto, serve un vice Alex Sandro, per quanto il brasiliano sia finalmente tornato con continuità ad un livello di rendimento importante. Su questo la Juve è pronta a lavorare in vista del mercato di gennaio.



IL PROBLEMA – A patto però che nel frattempo si possano sbloccare tutte quelle situazioni in uscita che hanno complicato già l'estate bianconera. La rosa è intasata, ma una volta risolta la questione legata a Mario Mandzukic e Mattia Perin, Marko Pjaca e magari Daniele Rugani (lasciando perdere altri big come Emre Can), ecco che il posto per un altro terzino potrebbe esserci. Per l'immediato Sarri continuerà ad arrangiarsi, per così dire: Alex Sandro gioca sempre fino a quando non sarà proprio necessario tenerlo fuori, con il recupero di De Sciglio e Danilo poi qualche turno di riposo si potrà programmare. Poi l'obiettivo numero uno resta Emerson Palmieri, come nello scorso gennaio, nonostante le difficoltà di una trattativa col Chelsea dal mercato bloccato. Viva ma complicata l'ipotesi di un ritorno alla base anticipato di Pellegrini. Aspettando opportunità di mercato che potrebbero arrivare da un usato sicuro, come il sempreverde Matteo Darmian ora al Parma, mentre dal Brasile non si smette di parlare dell'interessamento dei bianconeri per Carlos Augusto. Caccia al terzino: tutti i nomi per la Juventus sul mercato nella nostra gallery dedicata.