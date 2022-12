Come racconta Gazzetta, il sì di Mac Allister è un primo passo. Alla Continassa sanno che in mediana bisognerà necessariamente intervenire a stretto giro di posta. Se non a gennaio, di sicuro in estate. Nel mercato invernale un innesto di peso sarebbe, però, possibile solo se in contemporanea ci fosse un’uscita importante. L’indiziato a lasciare Torino è Weston, che piace a diversi club inglesi. L’addio dell’americano porterebbe, infatti, nelle casse della Juve un tesoretto con cui si potrebbe anticipare l’investimento già previsto per luglio a centrocampo.