Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, Massimilianoha parlato anche del percorso di crescita della, escludendo la necessità di dare un "ultimatum" alla squadra. "Serve un ultimatum? No, è un percorso che va fatto. Di crescita. Di errori. Di migliorare la fase realizzativa. Lavoriamo per fare le cose meglio, già domani. Magari ci sarà una sorpresa più piacevole. Dobbiamo ritrovarci in queste due partite. Il 6 gennaio abbiamo 4-5 scontri diretti, più la Champions e la Coppa Italia. Cerchiamo di recuperare tutti e fare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Serve lavorare con fiducia, i giocatori non diventano scarsi o bravi in un giorno. Facciamo fatica a realizzare rispetto a quanto la squadra crea, cerchiamo di migliorare queste situazioni. Ma bisogna farlo in estrema serenità, il calcio è anche questo, le difficoltà vanno affrontate senza farsi prendere dall'allarmismo. Essendo coscienti del ritardo di classifica. Abbiamo 21 partite per sistemarla".