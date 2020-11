10







di Cristiano Corbo

Come il Nino di De Gregori, la Juve si farà a prescindere dalla larghezza delle spalle. Tutte le caratteristiche che doveva dimostrare, almeno quelle in potenza, le ha palesate proprio con la Lazio: questa è una squadra che non solo sa dispiegarsi e colpire in maniera efficace, ma sa anche soffrire a dispetto di quanto accaduto in quei maledetti quindici secondi. Che fanno la differenza, che non vanno sottovalutati. Ma che restano una piccola istantanea: per questo, lo sguardo non deve staccarsi dal quadro generale. Ci sarà tempo per i particolari.



LA JUVE ALLEGRIANA - Ricordate quella Juve così sicura di vincere, poi "smembrata" proprio per mancanza di particolari? Facile oggi dire quanto si stesse meglio in tempi solo apparentemente peggiori: era già la discesa verso la fine del ciclo, quella. Eppure il dna, la voglia, la rabbia, la grinta con cui quella Juventus andava a sopperire le mancanze di gioco sembrano un tesoro lontano, l'ago in un pagliaio di parole e di buone intenzioni. Bonucci l'ha fatto capire, i tifosi via social sono stati chiari: se questa è una Juve in costruzione, non manchi però di attenzione. Perché l'arroganza è virtù dei maestri e non degli studenti.



TRE DOTI IN MENO - Cosa manca a questa Juve per raggiungere la sua vecchia versione? L'esperienza, chiaro. Poi il cinismo: del resto, se si parla di occasione sprecata è anche e soprattutto in virtù delle palle gol avute da Ronaldo in primis, dai compagni immediatamente dopo. Dov'è finito il cinismo, dov'è quell'animo superiore ad avversari e brutte giornate? Infine, i cambi. I capolavori di Allegri sono stati spesso di lettura, meno di caratura tattica: in questo, non c'è tecnico che riesca a incidere come lui nel ravvivare e modificare al meglio l'assetto di una squadra. Forse proprio Simone Inzaghi, il più simile al livornese. Pirlo, con le sue scelte, ha dato meno profondità e lanciato un Dybala decisamente in difficoltà; anche per colpa sua, la Juve si è schiacciata e ha subito. Sarà una lunga corsa, quella a ritroso. Cioè: quella per la vittoria.