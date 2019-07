Il mercato in entrata della Juventus dipenderà anche molto dalle cessioni. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ben tre bianconeri vicinissimi all'addio. Si tratta di Mario Mandzukic, Blaise Matuidi e Sami Khedira. Il primo potrebbe approdare in Bundesliga, mentre per i due centrocampisti ci sono offerte provenienti dall'Italia.