Se la stagione è andata come andata - con zero titoli, per la prima volta negli ultimi dieci anni - è inevitabile pensare che ci sia qualcosa (qualcuno) da sistemare. In molti parlano di rivoluzione alle porte, mentre Massimiliano Allegri sembra quasi limitarsi a suggerire qualche rinforzo, "perchè le basi già ci sono". Certo è che in estate la Juve dovrà cambiare, e non poco.



Panchina e staff tecnico resteranno al loro posto, ma per cancellare quanto prima la delusione di un'annata storica in negativo e tornare a competere su tutti i fronti la Juve ha bisogno di innesti di qualità in ogni reparto. Senza dimenticare che, prima di tutto, la dirigenza dovrà colmare i vuoti lasciati da Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, entrambi profili non semplici da rimpiazzare, anche soltanto per il loro peso nello spogliatoio e negli equilibri della squadra. Una prima "toppa" è già stata messa a gennaio, anticipando l'investimento per Dusan Vlahovic - anche per dare una scossa all'ambiente - e acquistando subito Denis Zakaria, oltre che Federico Gatti. Ma naturalmente non basta, l'imminente sessione di mercato dovrà essere di quelle "decise" e risolutive. Nella nostra gallery tutte le necessità della Juve, reparto per reparto.