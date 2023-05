Serve un ds. Come racconta Gazzetta, alla Juve quel che è certo è che il mercato dell’ultimo anno e mezzo "è stato un flop e per questo la Juventus ha bisogno di un diesse per far partire la ricostruzione". Il nome è quello di Giuntoli: è lui l’uomo scelto dalla dirigenza, anche se prima però deve liberarsi dal Napoli. L’ottimismo è dominante, scrive il quotidiano.Del resto, basta fare un'analisi veloce. "La maggior parte delle scelte fatte non hanno pagato", aggiunge Gazzetta. Che cita i numeri: tra gennaio e agosto 2022 ha Juventus ha ingaggiato 9 giocatori e ben più della metà hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative., richiamato per portare avanti un progetto a lungo termine (di cui finora non si sono visti i frutti) e investito da Elkann a novembre dopo le dimissioni in massa del Cda, del ruolo di punto di riferimento dell’area sportiva.