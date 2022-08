Sì, perché con Kean squalificato, Morata all'Atletico Madrid e Dybala alla Roma, resta solo Dusan, al rientro dopo i mesi di infortunio e la pubalgia. Ecco, proprio lo spagnolo oggi torna a Torino per l'amichevole tra Juve e Atletico, occasione anche per parlare di futuro e cercare una soluzione per riportarlo una terza volta in città. Una pista non semplice, viste le richieste del club spagnolo e visto anche che oggi il giocatore non spinge per andarsene, ma sta provando a ricostruire il rapporto con Simeone a suon di gol. Comunque oggi si proverà un’ultima volta a smuovere l'Atletico.- Ma i nomi pronti a diventare rapidamente delle priorità ci sono in casa Juve. Allegri gradirebbe parecchio un attaccante alla Morata, capace di giocare da spalla di Vlahovic, da vice del serbo o da esterno d’attacco adattato e la società lavora su diversi profili, come ad esempio Luis Muriel dell’Atalanta. La soluzione calda però potrebbe essere Memphis Depay, visto che il Barcellona ha bisogno di liberare spazio per tesserare i nuovi acquisti, ricorda la Gazzetta. L’olandese ha un solo anno di contratto e uno stipendio da più di 5 milioni netti, dovrebbe prolungare per partire in prestito o liberarsi con una buona uscita e poi firmare per un nuovo club.