2









E adesso la Juve può approfittarne. Dopo aver chiuso il mercato senza nessun colpo per la prima squadra - Rovella a parte, s'intende -, i bianconeri possono concentrarsi sul campo ma anche sulle compravendite che verranno. A partire dai famosi parametri zero. Un nomeè quello di Georgino Wijnaldum: l'olandese, al Liverpool dal 2016 - pagato ai tempi anche 30 milioni -, potrebbe lasciare i Reds e diventare un'occasione importante. Per la Juventus, ma anche per tante squadre nel panorama juventino. Per farlo, il giocatore punta a un contratto più ricco dei 4 milioni attualmente percepite. Per TWM, il Liverpool non ha intenzione di rinnovare a cifre folli. E a zero è un vero affare...