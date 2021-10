Perché i rifiuti di Aaronin prima battuta, ma anche di Westone tutti gli altri, hanno impedito alla Juve di effettuare quel colpo a centrocampo che ora non sembra più procrastinabile. E quei rifiuti sono destinati a cambiare, perché ormai soprattutto la situazione con il gallese non è recuperabile.Il centrocampista del Monaco però piace a tutti, il duello Juve-Chelsea si è trasformato progressivamente in una corsa di gruppo con anche il Real Madrid pronto ad affondare il colpo. Non c'è solo Tchouameni in lista, alla Juve servirà un centrocampista da battaglia con i piedi buoni. Anche se con caratteristiche ben differenti si valuta con estrema attenzione l'opportunità Donny Van de Beek in uscita dal Manchester United, gli agenti di Axel Witsel provano a inserirsi in questa situazione nonostante la linea della società di non ingaggiare over 30 e sul fronte Denis Zakaria si muove più di qualcosa.