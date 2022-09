Come racconta Tuttosport, rigenerante è la Nazionale anche per Filip, finito ad avvitarsi anche lui nella fase zoppicante che sta vivendo la Juventus e di ben altro impatto con la Serbia. Allegri guarderà anche lui, per studiare un sistema che possa consentirgli di rendere al meglio come nel 3-5-2, per esempio. E c’è attesa anche per i tre granata della Serbia, ovvero Lukic (in rete con la Svezia), Milinkovic-Savic in porta e Radonjic. Anche in ottica Derby.