Come racconta Gazzetta, alla Juve serve un rinforzo anche a sinistra, dove Allegri preferisce spendere per un esterno piuttosto che per un terzino. Kostic è un’opportunità e con il suo procuratore, Alessandro Lucci, i rapporti sono molto buoni e il dialogo è già stato avviato. Il mancino 29enne che ha festeggiato l’Europa League con l’Eintracht Francoforte, è in scadenza nel 2023.