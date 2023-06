C'è chi è fuori scala, completamente fuori parametro. Ladeve abbattere il monte ingaggi e lo deve fare subito, perché stavolta non arriveranno i soldi della Champions a salvare i bilanci. E nemmeno gli azionisti.Tra cessioni necessarie e quelle in programma, il club bianconero ha già in mente una spending review importante. Da poter dare respiro concreto all'intera società. Anche per questo ogni cosa è in standby, con il rientro dei prestiti (e dunque di altri salari pesanti) ad appesantire il tutto. Anche per questo, ecco, ci si aspetta decisioni forti. Chiare. Concrete. Che possano dare aiutare i numeri in casa Juve.