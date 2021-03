"La Juve dei difetti prova il riscatto con lo Spezia". Così titola l'aggiornamento di Repubblica Torino sulla Juventus. I bianconeri sono pronti a giocarsi anche le ultime carte scudetto, e Pirlo ha deciso di accantonare la difesa a tre e tornare alla retroguardia a quattro, complice pure il rientro di Danilo tra i convocati dopo la squalifica. Adesso? Arriva un altro tour de force, che "preoccupa in vista del match con il Porto in Champions League. Sarà fondamentale - si legge sul quotidiano - capire se Morata potrà tornare a disposizione". Per Repubblica, anche se lo spagnolo non potrà garantire i novanta minuti in campo, la sua assenza ha condizionato troppo l'attacco e la prova generale della Juventus. Magari, ecco, uno spezzone pure potrebbe aiutare.