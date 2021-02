1









Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea Locatelli resta fissa nella mente dei dirigenti della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo è stato già contattato nello scorso mercato estivo, ma il Sassuolo non ha accettato una formula stile Chiesa, ossia un obbligo di riscatto dopo un prestito verosimilmente biennale. Locatelli, intanto, ha conquistato un posto fisso in nazionale e la Juve ha provato ad aggiustarsi da sola in quella zona nevralgica del campo: ma ci riproverà. Perché il giocatore merita e la volontà di entrambe le parti c'è. E' forte.