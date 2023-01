La giornata odierna è servita per raggruppare l'intera squadra e riflettere sui numerosi punti negativi emersi nella sfida contro il Napoli, che vanno aldilà delle 5 reti subite e dell'ulteriore distacco incrementato dai partenopei. Servirà una scossa sin da subito, a partire già dagli ottavi di Coppa Italia contro il Monza di Palladino, che si sta rivelando un'autentica sorpresa nel nostro campionato.- Ma quello che sta per iniziare sarà un ciclo di fuoco per i bianconeri, i quali saranno chiamati a disputare 6 gare in 28 giorni effettivi, contando anche l'impegno di Europa League della gara di andata contro il Nantes. Partite che saranno decisive per indirizzare la stagione in un senso o nell'altro.- La Vecchia Signora però potrà contare sul supporto dei propri tifosi, dato che ben 5 di queste 6 sfide si disputeranno tra le mura amiche. Andando con ordine: Monza (Coppa Italia), Atalanta, di nuovo il Monza in campionato, Salernitana, Fiorentina e Nantes, con l'unica trasferta che sarà quella di Salerno. E' chiaro che i bianconeri dovranno portarle a casa tutte se vorranno continuare a dire la loro per la lotta scudetto e per alimentare i sogni di un titolo europeo che manca ormai da quasi 30 anni. I numeri dicono che l'impresa è possibile, dato che su 27 punti a disposizione, la Juve ne ha conquistati ben 23 allo Stadium, contro i 14 ottenuti lontano dalla Mole.