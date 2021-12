E' stato il colpo dell'estate bianconera. Ma adesso deve ritrovarsi anche lui. Come racconta il Corriere dello Sport, in questa Juve in crisi d'identità, persino Manuelha dovuto combattere con diverse difficoltà. Per lui, il compito di dare equilibrio alla Juventus, tanto lavoro sporco e poca libertà di manovrare. Ma senza un supporto dei compagni di reparto, ha abbassato rendimento e pretese anche lui.Per il quotidiano, deve dare qualcosa in più anche Locatelli. Anche perché può fare da viatico per il mercato che si sta aprendo: giovane e pronto, ingaggio contenuto, di Locatelli la Juve "ne vorrebbe anche altri". Ma non è questa la Juventus migliore per riuscire a emergere, e Locatelli non può certamente restare solo un gregario, "seppur di lusso".