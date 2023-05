La Juve mantiene vivo il sogno Europa League, ancora una volta aggrappata a una rete di Federico Gatti, che da speranza e fiducia per quella che sarà la sfida di ritorno in programma tra una settimana al Ramón Sánchez-Pizjuán. Chi invece non ha rispettato le aspettative è stato il Angel, fin qui autentica star di questa competizione (chiedere al Nantes per conferme). L'argentino, infatti, non ha sfoderato una prestazione all'altezza delle sue aspettative, anzi, è andato' - Quasi mai in partita nella sfida contro gli spagnoli, dove ha sbagliato una lunga serie di tocchi e si è fatto notare pochissimo per le sue vere doti. Eccezion fatta per un paio di lanci in profondità e qualche dribbling 'di troppo', il Fideo non è riuscito infatti a lasciare il suo marchio sul match e questa è una condizione che si è verificata già diverse volte nell'arco di questa stagione. Così come è stato invece rilevante e decisivo nelle altre gare in cui ha lasciato il segno ed è proprio da qui che bisogna ripartire. Se quello legato al rinnovo è un tema che tiene ancora banco dalle parti della Continassa, bisogna anche considerare, perchè se testa e piedi non restano connessi potrebbero crearsi delle problematiche non di poco conto. Ecco perchè serve una livello mentale, soprattutto se parliamo di un Campione del Mondo che non ha bisogno di dimostrare a quesro campionato di essere ben oltre la media della potenzialità.