Tutto attorno a Cristiano Ronaldo. Soprattutto il futuro di Andrea Pirlo, che dipenderà dal fuoriclasse portoghese, e più degli altri componenti della panchina bianconera. L'attacco sarà composto da CR7, sì, ma anche da Alvaro Morata. Che vive un periodo non esattamente semplice e per questo tutto da recuperare. La Juve però inizia da Cristiano, ormai lo fa da tre anni e lo farà pure questa sera. Per Gazzetta, CR7 ha sicuramente un futuro incerto, però resta l'uomo da tre degli ultimi quattro gol in A della Juventus, 24 su 56 in stagione. Materializza i gol, il mister 43%. Non numeri freddi e calcolatori. Mai banali.