E' mancato. Eccome. Paulo, fuori nell'ultima partita con il Sassuolo, poteva e doveva entrare meglio in campo: ma in quella manciata di minuti a disposizione al Mapei Stadium, aveva messo praticamente in porta Ronaldo.Come racconta La Gazzetta dello Sport, esiste un fattore. "Tra i giocatori della Serie A con almeno dieci presenze, Paulo è quello con la media più alta in base alle pagelle Gazzetta. È a 6,85, supera il Papu (6,79), altro piccoletto che in campo diventa un gigante. In questo campionato Dybala si è fatto dominante e fa sbizzarrire i nostalgici: lui, che dopo Sivori porta avanti la tradizione latina del “Diez” in casa della Signora, adesso è direttamente in linea di continuità con Roi Michel: contro il Sassuolo ha raggiunto Platini a 224 gare nella Juve e come il francese è a 68 gol in Serie A. Tu chiamale se vuoi coincidenze". E il rinnovo è sempre più vicino.