Lasta continuando le manovre di mercato per rafforzare la fascia sinistra, agendo discretamente dietro le quinte. L'ultimo obiettivo dei bianconeri è Fabianodell'Empoli, promettente terzino sinistro impegnato ora con l'Under 21 nazionale. Il reparto responsabile degli acquisti della Juventus sta pianificando con attenzione e precisione, evitando errori fino a questo punto. La strada per raggiungere l'obiettivo non è facile, quindi è necessario procedere con cautela.Prima di poter operare sul fronte, la Juventus deve però vendere alcuni giocatori. Attualmente, ci sono due potenziali candidati:, che non rientra nei piani di Allegri, e, che potrebbe lasciare la squadra solo in caso di offerte congrue, superiori ai 20 milioni di euro.Tuttavia, eventuali offerte dovranno essere convenienti per entrambe le parti. Una volta liberato spazio in quella posizione, la Juventus potrebbe trovarsi a competere con la Lazio, che ha anche richiesto il rinnovo del prestito di Pellegrini. Per l'esterno la Juve chiede circa 10 milioni.