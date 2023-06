Come racconta Calciomercato.com, fra, la Juve potrebbe essere costretta e cederne solo uno. E' qui che resta viva una speranza per Chiesa e Vlahovic di poter giocar ancora insieme nella Juve: nel caso in cui a partire, per fare cassa, fosse Bremer. Se invece il difensore brasiliano dovesse restare, toccherebbe sicuramente a uno dei due attaccanti lasciare Torino. E per entrambi le offerte non mancano, così come, sotto traccia, anche una certa voglia di cambiare aria. Per Chiesa ci sono le piste Liverpool, Bayern Monaco, PSG e Newcastle. Sulle tracce di Vlahovic invece ci sono soprattutto Bayern Monaco, Chelsea e Tottenham.