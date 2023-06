Venezia e Cremonese sembrano essere interessate ad Alessandro, talento della Juventus Next Gen. Entrambi i club si stanno muovendo per assicurarsi il giovane giocatore. Sersanti, classe 2000, ha attirato l'attenzione delle squadre di Serie B grazie alle sue prestazioni e al suo potenziale.Il Venezia e la Cremonese sperano di poterlo aggiungere alle loro file per rinforzare le rispettive squadre in vista della prossima stagione. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda e vedere quale squadra riuscirà a garantirsi le prestazioni di Sersanti.