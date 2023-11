Neanche il tempo di "festeggiare" per l'inserimento nella top 11 didopo la gara contro la Reggiana, ed ecco che Alessandrosi è reso protagonista di un'altra grande prestazione con la maglia del. Il centrocampista classe 2002 di proprietà dellaè risultato l'MVP assoluto della sfida di ieri contro loappena retrocesso dal massimo campionato, valida per il recupero della seconda giornata. Per lui una crescita costante e decisa, che sicuramente non starà passando inosservata in quel di Torino...