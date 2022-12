Qualche minuto anche per Alessandronell'amichevole di oggi tra. Subentrato nella ripresa, il giovane centrocampista classe 2002 ha avuto la possibilità di esordire tra i "grandi" direttamente all'Allianz Stadium, dopo le presenze accumulate con la. Una grande emozione per lui, che ha voluto condividere sui social un bel messaggio: "Dream big", "sogna in grande". Qui sotto il suo post.