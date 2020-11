Nell'anonimo pareggio per 1 a 1 tra Spagna e Olanda c'è un calciatore che, pur non avendo potuto festeggiare con la vittoria, è potuto uscire dal campo con il sorriso stampato in faccia. Grazie alla partita di ieri sera, il capitano iberico, Sergio Ramos, ha raggiunto il record di 176 presenze con la maglia di una nazionale europea (non è un primato assoluto, ma lo è per i campioni del Mondo) raggiungendo così un mostro della Juventus e dell'Italia come Gigi Buffon. A commentare il record del centrale, ci ha pensato il selezionatore de La Roja, Luis Enrique: "È un altro riconoscimento al calciatore che ha più presenze con la nazionale spagnola. È sempre presente anche con il Real Madrid e oggi ha avuto l'occasione di aggiungere una presenza in più con la nazionale".