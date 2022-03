Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Tuttosport, dicendo la sua soprattutto su Dusan Vlahovic.



QUANTO HA CAMBIATO LA JUVE - "Tanto. Perché quando hai un attaccante che sa anche crearsi le occasioni da solo, che può essere pericoloso da metà campo, puoi anche rischiare di meno a sbilanciarti in avanti. Forte pure l’impatto psicologico: se sai che c’è lui in campo che prima o poi la butta dentro ti senti più tranquillo, anche se per caso ti trovi improvvisamente in svantaggio".



COSA IMPRESSIONA - "La mole associata all’elasticità. È un gigante di muscoli che sa muoversi nello stretto. Dinamico e leggiadro, nonostante l’altezza. E poi ha tecnica notevole: soprattutto con il sinistro, sul destro deve lavorarci, ma il gol contro il Villarreal dimostra che lo sta già facendo".



APPLICAZIONE - "Io avevo sbirciato certi suoi giochetti su Internet nei quali c’era tutto: tecnica, fantasia e coordinazione. Sono solo giochetti, è vero, ma proprio il ripetere quegli esercizi a margine di un allenamento li fa assorbire nel proprio repertorio tecnico e permette di usarli nei momenti topici delle partite".



TESTA - "Non lo conosco, ma da fuori direi di sì. Ha la cultura sportiva del suo popolo. Io l’ho ammirata da sempre. Da piccolo andavo al mare nella ex Jugoslavia e al mattino vedevo nel campo da basket del paesino dove andavo un gruppo di ragazzi che si allenavano per ore nei tiri e in altri dettagli tecnici con la determinazione di chi è consapevole che per emergere serve costanza e applicazione quotidiana".



80 MILIONI - "Ci sono delle regole basilari nel calcio: il portiere e il centravanti devono essere affidabili. E Vlahovic non solo è forte, ma ha grandi margini di miglioramento. La Juventus in quel ruolo era carente. Intendiamoci, Morata è un fior fiore di attaccante, ma credo gli abbia giovato togliersi le responsabilità di quel ruolo, lui è un attaccante di servizio, un giocatore utilissimo alla squadra, ma forse non in grado di prendersi la responsabilità del centravanti".



SOLDI SPESI PER CR7 - "Forse meglio quelli per Vlahovic, perché ha 22 anni e può dare un contribuito sempre più importante e per molti anni. Ronaldo quando è arrivato aveva già un’età e, per quanto abbia segnato tanto, sia stato decisivo e un grande professionista, è innegabile che avesse iniziato la primissima parte della fase calante della carriera".



DERBY D'ITALIA - "Chi vince? Ah questo non lo so. Alla Juventus ora è difficile fare gol, mentre l’Inter tende a sbilanciarsi con molti effettivi per farne e incassa contropiedi pericolosi. L’Inter dovrà modificare l’atteggiamento se vuole portare a casa punti, la Juventus può sperare che la foga di cercare la vittoria comprometta la fase difensiva nerazzurra".