Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Aldoha detto la sua anche sull'ipotesi che laceda Dusan. Ecco il suo pensiero: "La Serie A in generale ormai ha disponibilità economiche limitate e purtroppo è normale ragionare così. Anche se per me, per una società che deve ricostruire come la Juventus, sarebbe importante tenere uno come Vlahovic, che secondo me non è riuscito a dare quello che poteva per vari motivi. Su tutti la pubalgia, poi l’impatto con un grande club. Ho fatto anche io il centravanti alla Juve e le sollecitazioni e le critiche che arrivano sono diverse. Serve grande tempra e forse Vlahovic alle prime critiche non ha reagito nel verso giusto. Però credo che abbia grandissime potenzialità e che potrebbe esprimerle in bianconero".