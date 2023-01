Indubbiamente è stato il peggiore in campo. E per "peggiore" - senza andare troppo per il sottile - si intende disastroso, inguardabile, o qualsiasi aggettivo possa servire per raccontare una prestazione horror, clamorosamente spaventosa da qualunque parte la si guardi., che forse per la prima volta da quando è allanon è proprio riuscito a indovinarne una, tra le sgroppate di Victor, un gigante dinnanzi a lui, e le invenzioni di Khvicha, entrambi in un momento di grazia come del resto tutta la squadra di LucianoFinora protagonista in positivo nella prima parte di stagione bianconera, a maggior ragione da quando Massimilianoaveva saputo riassestare la difesa tornando alla linea a tre (tutta verdeoro), il brasilianodurante il big match che avrebbe potuto rimettere la Vecchia Signora prepotentemente in corsa per lo scudetto, dimostrando una fragilità inedita e una condizione tanto preoccupante al punto da far ritornare in vita... il, che nelle ultime settimana sembrava essere riuscito - non senza fatica - a scacciare definitivamente.Sì, perché già a partita in corso, e poi ancor di più dopo il fischio finale, i tifosi della Juve - notoriamente severi nei confronti dei propri giocatori - si sono scatenati sui social tirando in ballo anche l'olandese attualmente al Bayern Monaco, che è stato sostituito proprio da Bremer - pagato in tutto- e che alcuni continuano a rimpiangere.. La serata del brasiliano è andata male, malissimo, ma non è il solo a doversela lasciare alle spalle in fretta. A partire dallo stesso Allegri...