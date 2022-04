Tutti promossi? Non proprio. Quella contro la Fiorentina non è stata la miglior partita di Mattia De Sciglio, un po' in difficoltà soprattutto nel primo tempo quando è arrivato anche a prendersi un'ammonizione evitabile che gli costerà la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. "Serata complicata contro Saponara, che sguscia, lo costringe al giallo e poi lo beffa innescando l'azione di Cabral", scrive Il Corriere dello Sport, bocciandolo con un 5 in pagella. Un po' meno severo Tuttosport, che gli attribuisce un 5.5, mentre La Gazzetta dello Sport lo promuove con un 6, giudicando la sua prestazione nel complesso: "Cinque minuti shock pre intervallo: erroraccio in area e calcione a Saponara. Il resto è più sereno: è sempre in posizione, se serve calcia lungo e avvia l'azione del palo di Zakaria".