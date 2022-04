Quella di ieri è stata una serata dura per tutto il mondo bianconero che, ha dovuto arrendersi all'Inter di Simone Inzaghi e dell'arbitro Irrati, nonostante la squadra di Allegri abbia disputato forse la migliore partita della stagione. Ma c'è da registrare anche un altro dato negativo per la Vecchia Signora, dato che con ieri si sono conclusi tutti gli scontri diretti al vertice, i bianconeri non sono riusciti a portare a casa neanche una vittoria nelle 4 gare disputate contro Inter e Milan tra andata e ritorno, toccando cosi un record negativo che non appariva dalla stagione 2003/2004.