Alvaro Morata ha messo la Juve nei guai. Con quell'espulsione rimediata dopo il fischio finale della gara col Benevento, l'attaccante sarà squalificato per il derby con il Torino di sabato prossima. No Morata no party? Non proprio, perché torna Ronaldo dopo il turno di stop concordato con l'allenatore. Insieme a lui, probabilmente, ci sarà ancora una volta Paulo Dybala, ancora in cerca della forma migliore. L'impressione però è che insieme a Morata non sia arrivato un suo vice. La Juve non ha un bomber di scorta, dietro a Morata e Ronaldo c'è il nulla. Tanti esterni d'attacco, ma nessun centravanti. Ecco uno degli obiettivi del prossimo mercato: un attaccante in grado di dare il cambio ad Alvaro Morata, che fino adesso le ha giocate tutte. Contro il Torino Pirlo sarà costretto a trovare una soluzione: "Giochiamo con quelli che abbiamo" ha detto nel post partita di Benevento; ma a gennaio (o la prossima stagione) potrebbe avere un'alternativa allo spagnolo. Sfoglia la gallery per vedere tutti gli attaccanti nel mirino della Juve