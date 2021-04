Dal sito della Juve:



"Era importante tornare alla vittoria e così è stato. La Juve supera 3-1 il Parma con la doppietta di Alex Sandro e la rete di de Ligt e si proietta immediatamente verso la prossima sfida.



Domenica, infatti, con fischio d’inizio alle ore 15, i bianconeri saranno impegnati a Firenze contro la formazione guidata da Mister Iachini.



La squadra si è subito ritrovata questa mattina per iniziare a preparare il prossimo incontro. Il programma di allenamento odierno, come sempre accade il giorno dopo una partita, è stato così organizzato: scarico per chi è sceso in campo nella serata di ieri, esercitazioni dedicate a possesso palla e partitella per la restante parte del gruppo.



Domani appuntamento alla Continassa, nuovamente al mattino".